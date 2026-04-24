Flagrante: Jovem de 18 anos é preso por tráfico de drogas em Barra Mansa

Um jovem de 18 anos foi preso por tráfico de drogas na noite de quinta-feira (dia 23), no bairro Santa Lúcia, em Barra Mansa. A ação foi realizada por policiais do 28º BPM, após informações sobre a comercialização de entorpecentes na região.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi até a Rua João Naves de Lima para verificar a denúncia e encontrou três suspeitos em um ponto conhecido pelo tráfico. Ao perceberem a aproximação da viatura, os indivíduos tentaram fugir. Dois deles foram alcançados, enquanto o terceiro conseguiu escapar ao entrar em uma residência.

Durante a ação, os policiais entraram no imóvel com autorização de um familiar. O suspeito que havia fugido se trancou em um quarto, mas conseguiu escapar antes da abordagem. No local, foram apreendidos um carregador de pistola com 14 munições de calibre 9 milímetros.

Ainda segundo a PM, durante a tentativa de fuga, um dos envolvidos dispensou uma quantidade de drogas, posteriormente recolhida pela equipe. No total, foram apreendidos 33 pinos de cocaína, 37 pedras de crack e quatro trouxinhas de maconha.

O caso foi registrado na 90ª Delegacia de Polícia. Um dos suspeitos, de 18 anos, foi autuado por tráfico de drogas e permaneceu preso à disposição da Justiça. O outro homem, de 24 anos, foi ouvido como testemunha e liberado.

O terceiro envolvido, de 23 anos, segue foragido.

Foto: Divulgação/Polícia Militar