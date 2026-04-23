Homem com mandado por receptação e uso de documento falso é preso durante abordagem em Barra Mansa

Um homem de 36 anos foi preso na tarde desta quinta-feira (dia 23) no bairro São Luis, em Barra Mansa, após a Polícia Militar constatar a existência de um mandado de prisão em aberto contra ele. A abordagem aconteceu na Travessa Tomazinho, depois que o suspeito demonstrou nervosismo ao descer de uma motocicleta durante patrulhamento de rotina.

De acordo com a PM, nada de ilícito foi encontrado com o homem no momento da revista. No entanto, ao consultar os dados, os agentes verificaram que havia um mandado expedido pela Justiça Federal de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul.

O documento judicial aponta acusações como receptação, uso de documento falso e falsa identidade, além de destacar a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. Ainda segundo a decisão, há indícios de que o suspeito utilizava identidades falsas de forma recorrente para tentar evitar a responsabilização criminal.

O homem foi encaminhado à 90ª Delegacia de Polícia, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.