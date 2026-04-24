Ministro dos Transportes e Furlani assinam ordem de serviço para nova etapa das obras do Pátio de Manobras

Com a presença do ministro dos Transportes, George Santoro, além de autoridades federais, estaduais e municipais, Barra Mansa deu início a mais uma etapa das obras do Pátio de Manobras nesta sexta-feira (24). O representante do governo federal e o prefeito Luiz Furlani acompanharam os trabalhos em andamento na Rua Eduardo Junqueira, no Centro, e em seguida, assinaram a ordem de serviço para a nova fase dos trabalhos na Rua Anísio Brás, onde fica o terminal da Ferrovia EF-105/RJ, no bairro Vista Alegre.

Com investimento de R$ 24,9 milhões e prazo estimado de 22 meses, a intervenção abrange a elaboração do projeto executivo, execução das obras e implementação de programas ambientais ao longo de 6,24 quilômetros de extensão. A obra integra o plano de investimentos da concessão ferroviária e tem como foco ampliar a segurança das operações, otimizar o fluxo logístico e impulsionar o desenvolvimento econômico local.

O prefeito Luiz Furlani relembrou a importância das intervenções para a mobilidade urbana e paisagismo da cidade que ama como o país, além de todo o apoio do Governo Federal.

– Esse é um momento histórico para Barra Mansa. Estamos falando de um investimento robusto que vem transformando a nossa logística, gera oportunidades e traz mais segurança para a nossa população. É a prova de que, com diálogo e parceria, conseguimos tirar projetos do papel, como esta obra esperada há mais de 100 anos, e construir um futuro melhor para todos. Agradeço ao governo federal pelo apoio que tem dado à nossa cidade para o andamento dos trabalhos. Além dos R$ 25 milhões destinados para esta nova etapa, temos outros R$ 15 milhões a serem executados – ainda são R$ 40 milhões a serem investidos nas intervenções do Pátio de Manobras – ressaltou o prefeito.

Já o ministro dos Transportes, George Santoro, ressaltou o compromisso do Governo Federal com a infraestrutura das cidades. “Estamos trabalhando para fortalecer a infraestrutura e garantir que o Brasil avance com sustentabilidade e desenvolvimento. E é uma grande satisfação estar aqui e ver que uma obra, discutida e almejada desde 1921, há mais de 100 anos, está avançando mesmo sendo uma questão complexa, envolvendo três concessionárias, outorgas… Trabalhamos olhando para as pessoas e aqui é um caso muito emblemático, pois vemos que quando entregarmos esta obra, transformaremos a vida de muitas pessoas – destacou o ministro Santoro.

Também estiveram presentes na assinatura da nova ordem de serviço, realizada na Rua Eduardo Junqueira, no Centro, os deputados federais, Júlio Lopes, Lindberg Farias e Reimont Otoni; o ex-secretário de Relações Institucionais do governo federal e ex-presidente da Alerj, André Ceciliano; o ex-prefeito e ex-subsecretário do estado do Rio de Janeiro, Rodrigo Drable; representantes do Dnit; secretários municipais, servidores, vereadores da cidade e da região.

FOTOS: Gabriel Borges