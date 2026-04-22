Light abre inscrições para Programa Jovem Aprendiz Eletricista 2026 em Volta Redonda

A Light está com inscrições abertas para o Programa Jovem Aprendiz Eletricista em Volta Redonda. Ao todo, são 40 vagas destinadas a jovens com idades entre 18 e 21 anos, que estejam cursando o Ensino Médio e queiram dar o primeiro passo no mercado de trabalho.

As oportunidades são para atuação no Centro de Volta Redonda, com carga horária de 4 horas diárias, de segunda a sexta-feira, possibilitando a conciliação entre trabalho e estudos. Para candidatos do sexo masculino, é necessário apresentar o certificado de reservista.

“Temos orgulho de ver profissionais e líderes que começaram como aprendizes na Light. Isso reforça o nosso compromisso com a formação e o crescimento de novos talentos”, afirma Adriana Queiroz, gerente de gente e cultura da Light.

O programa Jovem Aprendiz da Light oferece bolsa-auxílio, vale-refeição e vale-transporte, além da vivência a rotina corporativa para desenvolver competências técnicas e comportamentais em um ambiente que valoriza o aprendizado, a ética e o crescimento profissional.

Serviço: