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Aviso aos motoristas: Detonações de rochas na Serra das Araras têm novo cronograma na semana de feriados

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FOLHA DO ACO
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A concessionária CCR RioSP divulgou a programação para esta semana das detonações de rochas na obra da Serra das Araras, na altura do km 225 da pista Sul (sentido São Paulo). Durante o feriado de Tiradentes, não houve detonação na terça-feira (dia 21) e também não está prevista atividade na quinta-feira (dia 23), Dia de São Jorge. As intervenções ocorreram apenas nos dias 20 e 22 de abril, entre 13h e 15h. A próxima detonação está programada para sábado (dia 25), das 16h às 18h.

As ações fazem parte das obras de construção das novas pistas de subida e descida da rodovia, consideradas estratégicas para melhorar o fluxo no trecho. Durante as detonações, a pista Sul, no sentido São Paulo, permanece interditada no km 225, enquanto o tráfego no sentido Rio de Janeiro segue sem alterações.

A CCR RioSP orienta os motoristas a redobrarem a atenção, respeitando a sinalização e os limites de velocidade no trecho em obras. A concessionária reforça que as intervenções são necessárias para o avanço das obras e para a segurança viária.

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