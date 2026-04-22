Paes se reúne com Pezão em Piraí e reforça articulação no Sul Fluminense com foco em tecnologia

O pré-candidato ao Governo do Estado do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), cumpriu agenda nesta quarta-feira (22) em Piraí, no Sul Fluminense, em um movimento para fortalecer sua base no interior do estado. Ele participou de um café da manhã na residência do prefeito Luiz Fernando Pezão, acompanhado por prefeitos da região e pelo vereador de Piraí e pré-candidato a deputado estadual Roberto Betão (PDT), que atua como um dos interlocutores do projeto político de Paes no Sul Fluminense.

O encontro teve como foco o fortalecimento do diálogo entre o pré-candidato e lideranças do interior, além da discussão de iniciativas voltadas ao desenvolvimento regional, com destaque para inovação e tecnologia.

Ponto de apoio no interior

Ex-subprefeito da Zona Norte do Rio durante a gestão de Paes, Roberto Betão destacou que a visita reforça a importância de uma relação mais próxima entre o governo estadual e os municípios do interior.

“O futuro do estado passa, obrigatoriamente, pelo interior. Quando o pré-candidato vem até aqui, ouve quem está na ponta e conhece a realidade dos municípios, isso encurta caminhos e ajuda a transformar demanda em investimento”, afirmou.

Proposta de polo tecnológico

Durante a agenda, Paes citou o histórico de Piraí como referência nacional em conectividade e inovação. O município foi o primeiro do interior do país a oferecer internet gratuita e, atualmente, integra um grupo de cidades selecionadas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social para projetos de cidades inteligentes com base em Internet das Coisas (IoT).

“Quero assumir o compromisso de transformar Piraí em um laboratório estadual de Cidade Inteligente. O estado deve aprender com o que já foi feito aqui”, afirmou Paes. A proposta inclui a criação de convênios para formação de gestores públicos, atração de investimentos e consolidação do município como um polo regional de tecnologia.

O encontro contou ainda com a presença do prefeito de Rio Claro, Babton Biondi, reforçando o caráter regional da agenda.