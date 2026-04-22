Resende conquista o 1º lugar na produção leiteira do Estado do Rio de Janeiro

A Prefeitura de Resende, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, celebra um importante marco para o desenvolvimento do agronegócio local: a conquista do primeiro lugar no Ranking de Produção Leiteira do Estado do Rio de Janeiro. Com uma produção de mais de 30 milhões de litros, Resende se consolida como a maior bacia leiteira fluminense, superando cidades como Valença e Campos dos Goytacazes. Os resultados são extraídos do Relatório Estadual Consolidado de Bovinocultura 2025, elaborado pela EMATER-Rio.

Segundo o levantamento, o município atingiu a expressiva marca de quase 32 milhões de litros de leite produzidos ao longo do último ano. A conquista do topo do ranking estabelece Resende como referência no setor agropecuário fluminense. O desempenho reflete o trabalho contínuo dos produtores rurais, impulsionado pela sólida parceria voltada ao desenvolvimento da atividade agropecuária firmada entre o poder público municipal e a EMATER-Rio.

De acordo com a secretária de Desenvolvimento Rural, Soraia Balieiro, a conquista é fruto de uma série de investimentos realizados em assistência técnica, melhorias nas estradas rurais e incentivo à participação em eventos regionais.

— Ações como essas, executadas em parceria com a EMATER-Rio, têm contribuído diretamente para o aumento da produtividade e da qualidade do leite produzido no município. — destaca.

A secretária reforça ainda que o reconhecimento estadual destaca a importância do setor rural para a economia local e evidencia o potencial de crescimento contínuo da bovinocultura leiteira em Resende.