Roberto Betão e Doutor Luizinho viabilizam R$ 1,5 milhão para equoterapia no Sul Fluminense

O vereador de Piraí e pré-candidato a deputado estadual, Roberto Betão (PDT), esteve em Brasília nesta quarta-feira (dia 29), onde se reuniu com o deputado federal Doutor Luizinho (PP). Durante o encontro, foi confirmada a liberação de uma emenda parlamentar no valor de R$ 1,5 milhão destinada à implantação de centros de equoterapia na região Sul Fluminense.

De acordo com os parlamentares, os recursos serão utilizados para a criação de um centro de equoterapia em Piraí e outro com caráter regional em Barra do Piraí. A iniciativa tem como objetivo ampliar o atendimento a crianças atípicas e suas famílias, oferecendo terapias assistidas por cavalos, reconhecidas pelos benefícios no desenvolvimento físico e cognitivo.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, Doutor Luizinho destacou a importância do investimento. “Coloquei uma emenda parlamentar para a gente fazer um dos projetos mais importantes da nossa história no Sul Fluminense”, afirmou.

Já Roberto Betão ressaltou que o projeto é resultado de planejamento iniciado anteriormente. “No ano passado, a gente sonhou e planejou montar um centro de equoterapia em Piraí e um centro regional em Barra do Piraí. Agora, com o recurso garantido, damos um passo importante para tirar esse projeto do papel”, disse.

O vereador também destacou o impacto social da iniciativa. “O Sul Fluminense está muito feliz com essa novidade. Se Deus quiser, vamos melhorar muito a vida das famílias e das crianças atípicas da nossa região”, completou.

Segundo os parlamentares, o recurso já está disponível. O próximo passo será a definição, por parte dos municípios, de como se darão as inscrições e o acesso das famílias aos atendimentos oferecidos pelos centros de equoterapia.

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