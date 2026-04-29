Urgente: Homem é encontrado morto em escadão no bairro Retiro; caso é tratado como homicídio doloso

Um homem ainda não identificado foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (dia 29) em um escadão localizado na Rua Topázio, no bairro Retiro, em Volta Redonda. O caso é tratado como homicídio doloso pela Polícia Militar.

De acordo com as informações iniciais, a ocorrência foi comunicada por volta das 6h40 ao Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp). Quando a guarnição do 28º BPM chegou ao local, por volta das 6h50, a vítima já estava sem vida, no fim do escadão.

A área foi isolada para preservação da cena do crime, e a perícia foi acionada. Até o momento, não há informações sobre a identidade da vítima, autoria ou motivação do crime.

O caso segue em andamento e deverá ser investigado pela Polícia Civil.