Pressão sindical abre primeira rodada de negociação do ACT com a CSN

Após forte pressão do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense, a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) finalmente abriu diálogo e realizou, na tarde desta segunda-feira (dia 27), a primeira rodada de negociação do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT).

A reunião marca o início das tratativas após insistentes cobranças e mobilizações da categoria, que vinha exigindo uma resposta da empresa. Durante o encontro, alguns pontos da pauta foram discutidos, mas ainda há temas considerados fundamentais que seguem sem definição e exigem avanço nas próximas rodadas.

De acordo com o presidente do sindicato, Odair Mariano, o momento é de cautela e cobrança por resultados concretos: “Após muita insistência e mobilização, conseguimos realizar essa primeira rodada de negociação. Discutimos alguns pontos importantes, mas precisamos avançar. Agora, vamos aguardar a CSN analisar as questões que ficaram em aberto e esperamos retomar em breve com uma nova rodada, buscando garantir os direitos e conquistas dos trabalhadores”, afirmou.

O sindicato reforça que seguirá mobilizado e atento aos próximos passos, mantendo a pressão para que a negociação avance e atenda às reivindicações dos trabalhadores.

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