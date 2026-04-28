Governo do Estado divulga esta semana 2,7 mil vagas de emprego; Médio Paraíba tem 232 oportunidades

O Governo do Estado está disponibilizando, esta semana, 2.790 oportunidades de emprego formal, estágio e jovem aprendiz, captadas pela Secretaria de Trabalho e Renda. Por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine), são oferecidas 1.183 vagas com carteira assinada, distribuídas pelas regiões Metropolitana, Serrana e Médio Paraíba. Para quem está buscando estágio ou uma chance como jovem aprendiz, há 1.607 vagas: 192 ofertadas pela Fundação Mudes e 1.415 pelo Centro de Integração Empresa Escola (CIEE).

No Médio Paraíba, a captação de vagas reuniu 232 oportunidades, tais como eletricista de manutenção industrial, instalador de antenas de TV, médico clínico geral, médico ortopedista, motorista de caminhão, operador de equipamentos pesados, técnico em eletromecânica, com diferentes níveis de escolaridade e salários.

Na Região Metropolitana, a remuneração pode chegar a R$ 6.484 para as funções de encarregado de obras, no município de Belford Roxo, e vidraceiro colocador de vidros, na região da Taquara, em Jacarepaguá. Ainda em Belford Roxo, há vagas para assentador de manilha, bombeiro hidráulico, operador de escavadeira, operador de rolo compactador e pedreiro, com salários de dois a três mínimos (R$ 3.242 a R$ 4.863).

Para pessoas com deficiência (PcD), há 202 oportunidades, em diferentes regiões, entre aplicador de asfalto, carpinteiro, empacotador à mão, operador de caixa, repositor de mercadorias e servente de obras. A remuneração varia de um a dois salários mínimos.

Na região Serrana, todas as 59 ofertas de emprego são para a cidade de Teresópolis. A média salarial varia de um a dois salários mínimos (de R$ 1.621 a R$ 3.242), para funções como as de auxiliar geral de conservação de vias permanentes, auxiliar técnico eletrônico, caseiro e motorista de caminhão.

De acordo com o Observatório do Trabalho da Secretaria de Trabalho e Renda, as vagas de emprego formal disponibilizadas estão distribuídas pelo setor de Serviços (76,2%) e Comércio (23,8%). A maioria dos empregadores pede o Ensino Fundamental completo (46,7%) e oferece até dois salários mínimos (56%).

Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no Painel Interativo de Vagas da Secretaria de Trabalho e Renda, disponível no site http://www.rj.gov.br/trabalho/.

Uma parceria entre a Secretaria de Estado de Trabalho e Renda e as instituições Fundação Mudes e CIEE resultou na oferta de estágios para diferentes níveis de escolaridade, além de oportunidades para jovem aprendiz. A Fundação Mudes oferece, esta semana, 192 vagas de estágio nos níveis Superior, Médio e Técnico. Para se candidatar, basta acessar https://www.mudes.org.br/. Já o CIEE oferece 1.415 oportunidades de estágio para diferentes níveis de escolaridade e oportunidades para jovem aprendiz. Informações mais detalhadas podem ser obtidas em http://www.ciee.org.br/.