Câmara de VR realiza cerimônia de posse de concursados nesta quinta-feira (dia 30)

A Câmara Municipal de Volta Redonda dará posse de novos servidores concursados na quinta-feira (dia 30), às 15 horas, no Salão Nobre da Casa Legislativa.

Eles foram aprovados no Concurso Público 01/2025, realizado em dezembro do ano passado, com o objetivo de preencher vagas efetivas no Legislativo municipal. O resultado final foi divulgado em janeiro de 2026, garantindo transparência e cumprimento das etapas previstas no certame.

Ao todo, seis candidatos aprovados tomarão posse, passando a integrar o quadro permanente da Câmara. “É um momento muito importante para Casa Legislativa, e uma honra como presidente da casa poder dar posse aos concursados”, disse o vereador Neném.

Edson Quinto, ex-presidente da CMVR e que conduziu a execução do concurso, também comentou a satisfação de receber os novos servidores. “Realizamos este concurso após estudo de viabilidade e análise da necessidade de renovação no quadro da Casa Legislativa, especialmente após mais de 12 anos desde o último certame. Fico muito feliz em ver os aprovados tomando posse e concretizando esse sonho”.