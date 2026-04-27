Marcelo Cabeleireiro recebe Eduardo Paes em encontro que reuniu lideranças políticas e comunitárias do Sul Fluminense

O domingo (dia 26) foi de casa cheia no Sítio Estrela Federal. O ex-deputado e pré-candidato à Alerj, Marcelo Cabeleireiro, se reuniu com o pré-candidato ao governo do Rio, Eduardo Paes, o presidente do PSD de Barra Mansa, Leo Santos, e diversas lideranças da região. O clima foi de união e, acima de tudo, de muita conversa sobre o que realmente importa para o povo fluminense.

Eduardo Paes não fugiu dos temas espinhosos e tocou na ferida ao falar sobre a situação do estado. Para ele, o Rio de Janeiro precisa urgente de um novo rumo. Paes pontuou que a segurança pública é prioridade máxima: “A gente perdeu muito espaço nesses últimos anos para essa guerra contra as facções criminosas, que estão ocupando cada vez mais lugar no nosso estado. Temos que combater essa violência de frente”, afirmou.

Ele também lamentou o fato de o Rio estar em penúltimo lugar no ranking nacional da educação. “Precisamos voltar a investir pesado na educação”.

Anfitrião do encontro, Marcelo Cabeleireiro foi incisivo ao afirmar os compromissos de um deputado com políticas públicas que beneficiem todo o Estado. “Ressalto a importância de fortalecer o estado com um olhar atento para as demandas do interior. A gente precisa melhorar os índices da segurança pública, da educação, do desenvolvimento econômico e fazer, de fato, o nosso estado ser atrativo aos investimentos “.

Leo Santos, presidente do PSD em Barra Mansa, destacou que o diferencial desse grupo é o diálogo. “O Paes está rodando o estado e entendendo a necessidade de cada cidade. O Marcelo também está estreitando ainda mais essa relação, buscando unir forças”, disse Leo.

Foto: SGA – Agência de Marketing Estratégico