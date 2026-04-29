Força-tarefa interdita ferro-velho irregular em Angra dos Reis

Um ferro-velho irregular foi interditado nesta quarta-feira (dia 29), em Angra dos Reis, na Costa Verde, durante a Operação Desmonte. A força-tarefa do Governo do Estado, coordenada pelo Detran RJ, fiscaliza o comércio de sucatas e peças automotivas. A finalidade é promover a regularização dessa atividade. Ao todo, mais de 114 comerciantes do setor já se cadastraram junto ao órgão, desde o lançamento da ação em 2023.

No local, na Rua Paraíba, s/nº, no bairro Itinga, foi constatado o despejo de óleo de motor e outros poluentes diretamente no solo. O proprietário não possuía credenciamento junto ao Detran RJ para comercializar as peças, que também não apresentavam as etiquetas de rastreamento obrigatórias por lei. O estabelecimento foi fechado e os materiais encaminhados a uma empresa de reciclagem credenciada pelo departamento.

A ação, realizada em conjunto com o 33º BPM (Angra dos Reis), foi motivada por levantamentos de inteligência dos órgãos atuantes na região, devido ao aumento nos índices de furtos de veículos. Ao chegarem ao local, as equipes encontraram um terreno de solo batido, com peças armazenadas a céu aberto, expostas ao tempo, além de evidências de descarte irregular de poluentes, sem tratamento adequado.

O presidente do Detran RJ, Rodrigo Coelho, destacou a importância da primeira operação da força-tarefa na Costa Verde.

“Estamos ampliando as ações para orientar os proprietários a regularizarem seus estabelecimentos junto ao Detran RJ, garantindo a comercialização de peças devidamente cadastradas. Quem não cumprir a legislação terá o comércio interditado”, afirmou.

A força-tarefa é composta por equipes do Detran RJ, das polícias Civil e Militar, do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), do Corpo de Bombeiros e da Secretaria de Estado de Fazenda. Desde que foi criada, em agosto de 2023, já foram realizadas 81 ações de fiscalização, resultando na interdição de 165 ferros-velhos. Até o momento, o Detran RJ conta com mais de 120 mil peças cadastradas, todas com etiquetas que permitem o rastreamento e a comprovação da licitude do material.

O Detran RJ orienta os consumidores a adquirirem apenas peças automotivas usadas com procedência comprovada. A consulta pode ser feita na aba “Desmonte” do site detranrj.gov.br.