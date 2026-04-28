Piraí amplia cirurgias de catarata e reforça estratégia para reduzir tempo de espera

A Prefeitura de Piraí, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com o Hospital Flávio Leal, vem avançando na ampliação do acesso aos serviços oftalmológicos no município, com destaque para as cirurgias de catarata. Em 2025, foram realizadas 1.176 cirurgias, além de uma média mensal de 400 consultas oftalmológicas ofertadas à população.

De acordo com a diretora geral do Hospital Flávio Leal, Hélia Maia, os números refletem o esforço conjunto para garantir mais acesso e qualidade no atendimento. “Mantemos uma produção contínua, tanto em consultas quanto em cirurgias, buscando atender à demanda da população com eficiência”, destaca.

Atualmente, o município registra uma fila de espera de cerca de 500 pessoas. Parte dessa demanda está relacionada ao fato de Piraí também atender pacientes de cidades da região, além da realização semanal de cerca de 50 atendimentos de pré-operatório de catarata, o que contribui para a entrada constante de novos pacientes no sistema.

Para acelerar o atendimento e reduzir o tempo de espera, a estratégia adotada tem sido a ampliação da oferta de procedimentos. Além das cirurgias de rotina, que somam em média 100 por mês, o município passou a contar com a expansão mensal da oferta de cirurgias.

Um exemplo recente foi a realização de 45 cirurgias em um único dia, reforçando a capacidade de atendimento e garantindo mais agilidade no acesso ao tratamento.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a meta é reduzir a fila de forma contínua e garantir que a população tenha acesso ao tratamento oftalmológico em tempo adequado.

O prefeito Pezão também destacou o avanço do município na área. “Piraí hoje é referência em oftalmologia na região, com atendimento gratuito, e isso naturalmente aumenta a procura. Nosso foco é ampliar a capacidade de atendimento, com mais cirurgias, para reduzir a fila de forma contínua e garantir que a população seja atendida no tempo certo.”

O trabalho integrado entre gestão, equipe técnica e unidade hospitalar tem sido fundamental para ampliar a capacidade de atendimento e avançar na oferta dos serviços de saúde no município.