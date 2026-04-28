CSN reforça cultura de prevenção no Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho

No dia 28 de abril, quando se celebra o Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho, a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) reforça ações voltadas à prevenção de acidentes e à promoção de ambientes mais seguros em suas operações. A data, reconhecida pela Organização Internacional do Trabalho, é um marco global de conscientização sobre riscos ocupacionais e condições de trabalho.

Segundo a empresa, a segurança é tratada como prioridade e integra a rotina das áreas operacionais e administrativas. Por meio de diretrizes corporativas, como as Diretrizes de Segurança e as Regras de Aço, a empresa estabelece padrões de conduta com foco na redução de riscos e no fortalecimento da cultura preventiva.

Como parte da programação deste ano, a CSN realizou, na manhã desta terça-feira (dia 28), uma palestra online com o tema “Ambiente importa: segurança e saúde mental no trabalho”, direcionada aos mais de 40 mil trabalhadores do grupo. O encontro foi conduzido pela psicóloga Karla Mikoski, formada pela PUC-PR e pós-graduada em Psicologia Organizacional e do Trabalho pela FAE Business School, com especialização em Segurança do Trabalho.

Durante a apresentação, a especialista destacou a influência do comportamento humano na prevenção de acidentes e o papel da saúde mental na construção de ambientes mais seguros, especialmente em operações de maior complexidade. Segundo ela, fatores como percepção de risco, atenção e tomada de decisão são determinantes para evitar ocorrências no dia a dia.

Ao longo do dia, unidades da companhia promovem diálogos de segurança, encontros com equipes e ações de conscientização. A presença das lideranças nas áreas é apontada pela empresa como um dos pilares para a disseminação de práticas seguras, com foco em orientação direta e escuta ativa dos trabalhadores.

Entre as medidas reforçadas estão o cumprimento rigoroso de procedimentos operacionais, o uso adequado de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), a aplicação do 5S — metodologia voltada à organização do ambiente de trabalho — e a eliminação de improvisos nas atividades. “Para a CSN, o 28 de abril vai além de uma data simbólica e funciona como um reforço à necessidade de incorporar a prevenção à rotina. A companhia sustenta que o cumprimento das normas é essencial para evitar acidentes e preservar a integridade dos trabalhadores”, afirmou a empresa.

Certificação internacional reforça avanços em segurança

Como desdobramento dessa estratégia, as unidades da CSN em Porto Real (RJ) e em Araucária conquistaram a certificação ISO 45001, referência global em gestão de Saúde e Segurança do Trabalho.

O reconhecimento indica a adoção de práticas alinhadas a padrões internacionais de prevenção de riscos e proteção dos trabalhadores, consolidando o posicionamento da empresa na área de segurança ocupacional.