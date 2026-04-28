Denúncias levam à apreensão de 26 animais em agropecuária no Centro de Volta Redonda

Uma ação da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Animal (SMPDA) de Volta Redonda, nessa segunda-feira (dia 27), resultou na apreensão de 26 animais – entre aves e roedores – em uma agropecuária na região central da cidade, após a equipe constatar irregularidades na comercialização.

Motivada por diversas denúncias registradas pela Central de Atendimento Único (CAU) do município, a operação constatou irregularidades na forma de exposição de alguns animais, em desacordo com as normas estabelecidas pela Lei Municipal nº 4.924.

No total, foram encontrados no local três galinhas-d’angola e 23 ratos twister, que estavam mantidos em gaiolas inadequadas, sem espaço suficiente para garantir o bem-estar dos animais.

Diante das irregularidades, os animais foram retirados do local e o caso foi encaminhado à delegacia para as devidas providências. O responsável pelo estabelecimento responderá ao processo e deverá realizar as adequações necessárias para se manter em conformidade com a legislação vigente.

“Mais uma ação provocada por denúncias da população, que tem nos ajudado a combater os maus-tratos aos animais em Volta Redonda. A participação da sociedade é fundamental para garantirmos o bem-estar dos pets. Quem quiser denunciar alguma situação irregular pode entrar em contato pelo 156 (CAU). Queremos garantir qualidade de vida para os nossos animais”, afirmou o secretário municipal de Proteção e Defesa Animal, Paulinho AP.

Fotos de divulgação – SMPDA.