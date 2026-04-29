Tostes e Diniz lança novo empreendimento entre os bairros Laranjal e Monte Castelo

Mais do que uma tendência, o mercado imobiliário brasileiro de 2026 consolida uma mudança definitiva no perfil do consumidor: a busca por imóveis funcionais, que unem aspectos como tamanho ideal, conforto e lifestyle. Os lançamentos que dominam o cenário atual refletem o desejo por praticidade, localização estratégica e ecossistemas de serviços completos. “Atualmente, o valor de um imóvel não é medido apenas pelo metro quadrado, mas pela capacidade que o empreendimento tem de oferecer um estilo de vida multifuncional, com opções de bem-estar e praticidade no dia a dia”, comenta o construtor e diretor da Tostes e Diniz, Rodrigo Tostes.

Seguindo a tendência deste cenário de “morar com propósito”, que tem como premissa conceitos de imóveis voltados à saúde e ao bem-estar e a conveniência de fazer tudo a pé, a construtora lança o Tostes Line, empreendimento localizado em um ponto estratégico de Volta Redonda, entre os bairros Laranjal e Monte Castelo.

Situado em um ponto estratégico entre o verde do Laranjal, a gastronomia do Monte Castelo e o centro de serviços da Vila Santa Cecília, o Tostes Line reflete o que há de melhor quando o assunto é mobilidade. “É exatamente essa a proposta do empreendimento. Ter conforto e praticidade por morar próximo a supermercados, hospitais, shoppings e academias, eliminando a dependência de veículos e devolvendo ao morador o que temos de mais precioso na vida moderna, o tempo”, enfatiza Tostes.

Com uma trajetória sólida que soma mais de 1.1 mil unidades lançadas desde 1988, a incorporadora apresenta um projeto que faz uma analogia perfeita às demandas atuais: um ecossistema residencial que conecta o morador ao que há de melhor na cidade em apenas cinco minutos.

Projeto moderno e funcional

O empreendimento oferece apartamentos tipo e garden, além de coberturas, com metragens que variam de 55,30m² a 110,85m², todas com suíte e acabamento premium. O projeto, assinado pela arquiteta Maria Teresa Homem da Costa (Teca), foca na fluidez dos espaços. “Os apartamentos foram desenhados com atenção ao modo de viver contemporâneo, com ambientes bem resolvidos, proporcionando funcionalidade, praticidade e conforto”, explica a arquiteta.

Ela também destaca que as áreas de lazer foram pensadas como uma extensão da vida cotidiana, sendo um convite para pausas em meio ao ritmo urbano, incluindo Espaço Kids, Área Gourmet, Churrasqueira, Coworking, piscina adulto e infantil no rooftop com vista única da cidade.

Com o foco não só no futuro, mas no presente da moradia, Rodrigo Tostes acredita que o empreendimento é uma grande oportunidade tanto para quem deseja realizar o sonho do imóvel próprio como para quem tem o investimento como objetivo. “Com os cortes previstos na Selic pelo Copom (Comitê de Política Monetária) e a ampliação das linhas de crédito imobiliário, o cenário para 2026 é muito favorável. Estamos em um ciclo de valorização onde o imóvel deixou de ser apenas um teto para se tornar um ativo estratégico. E adquirir uma unidade agora significa aproveitar a oportunidade para garantir um patrimônio em uma região de alta demanda, que tende a valorizar cada vez mais”, afirma o construtor, destacando que empreendimentos como o Tostes Easy I e o Tostes Easy II, situados na mesma região, foram sucesso de vendas em poucos dias.

De acordo com dados da Brain Inteligência Estratégica, a intenção de compra de imóveis continua em alta em 2026, atingindo a marca histórica de 50%. Ou seja, um em cada dois brasileiros manifesta o desejo de adquirir uma propriedade no curto ou médio prazo.

O lançamento do empreendimento aconteceu na manhã desta terça-feira, dia 28, no Salão Branco do Bela Vista, e reuniu aproximadamente 140 corretores parceiros, que tiveram a oportunidade de conhecer todos os detalhes do Tostes Line.

Informações Tostes Line

Localização: Volta Redonda – Entre os bairros Laranjal e Monte Castelo.

Volta Redonda – Entre os bairros Laranjal e Monte Castelo. Diferenciais: Unidades tipo, garden e coberturas com 1 ou 2 vagas de garagem, lazer completo e mobilidade privilegiada.

Unidades tipo, garden e coberturas com 1 ou 2 vagas de garagem, lazer completo e mobilidade privilegiada. Realização: Tostes & Diniz

Tostes & Diniz Coordenação de Vendas: RPL Lançamentos Imobiliários