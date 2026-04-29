Áurias Park recebe presidente da Embratur em visita técnica e reforça potencial turístico no interior do Rio

O Áurias Park recebeu, na tarde desta quarta-feira (dia 29), a visita técnica do presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), Bruno Reis, que esteve na área onde está sendo construído o empreendimento, na BR-040, em Três Rios (RJ). A agenda contou também com a presença do ex-presidente da Embratur, Marcelo Freixo, além do investidor Marcus Louro, da arquiteta responsável pelo projeto, Cyntia Carneiro e de Valmir Ferreira e Vinícius Andrade, sócios da Dsbrave, empresa responsável pela estruturação e gestão do empreendimento.

Durante o encontro, os representantes conheceram o local de implantação do Áurias Park e discutiram o potencial do projeto dentro do cenário atual do turismo brasileiro, que vive um momento de crescimento tanto no mercado internacional quanto no doméstico.

“A gente consegue perceber o impacto que um projeto como esse pode gerar, tanto para a população local quanto para a criação de uma nova alternativa de turismo no estado do Rio de Janeiro. Estamos muito otimistas para entender como podemos colaborar nesse processo. É uma área incrível, muito bem localizada, e que tem tudo para se consolidar como um novo destino turístico no Brasil. Um empreendimento assim tem um papel importante no médio e longo prazo, porque ajuda a movimentar a economia e acompanhar esse momento positivo do turismo”, afirmou o presidente da Embratur, Bruno Reis.

O investidor do Áurias Park, Marcus Louro, destacou a importância da aproximação com instituições ligadas ao turismo. “Receber o presidente e o ex-presidente da Embratur aqui no Áurias é um reconhecimento do trabalho que vem sendo feito. A gente está construindo um projeto com visão de longo prazo, pensando no impacto que ele pode gerar para a região e para o eixo Rio-Minas”, explicou.

A arquiteta Cyntia Carneiro apresentou elementos conceituais do projeto, com foco na integração entre experiência e identidade cultural. “A gente trabalha muito a conexão com o lugar e com as pessoas. Um exemplo é o espaço que estamos desenvolvendo a partir da simbologia da árvore, que representa a natureza e as relações. Vai ser uma área de contemplação, onde o amor pode ser celebrado, com elementos que fazem parte da cultura brasileira e criam essa identificação com o público”, detalhou.

Para Marcelo Freixo, o projeto reúne características alinhadas às demandas atuais do turismo. “É um empreendimento que tem tudo para dar certo. Está no início, mas já nasce bem planejado, em uma região estratégica, próxima à divisa com Minas Gerais. Isso gera desenvolvimento para vários municípios. A gente está falando de uma economia mais atual, que é sustentável, gera emprego, renda e cria experiências. O turismo hoje busca conexão com a natureza, com o tempo e com o ambiente, e esse projeto reúne essas condições”, afirmou.

A visita técnica reforça o posicionamento do Áurias Park como um dos principais projetos em desenvolvimento no setor de turismo e entretenimento no país. Com investimento estimado em R$1,18 bilhão, o empreendimento será implantado às margens da BR-040 e vai contribuir para a geração de empregos, atração de visitantes e fortalecimento da economia regional.