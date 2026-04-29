Cerveja, carne e batata frita: Mulher é presa após furtar dois supermercados em Barra do Piraí

Uma mulher foi presa após confessar furtos em dois supermercados na região central de Barra do Piraí, na tarde de terça-feira (dia 28). Segundo a Polícia Militar, ela foi flagrada por seguranças ao sair de um dos estabelecimentos, na Rua João Pessoa, com diversos produtos escondidos na bolsa e sem efetuar o pagamento.

Durante a abordagem, a suspeita admitiu que não tinha dinheiro para pagar pelos itens e revelou ter cometido outro furto pouco antes, em um mercado no bairro Vila Helena. Nos dois casos, foram levados produtos como bebidas, carnes, alimentos e itens de higiene.

Imagens de câmeras de segurança confirmaram a ação no segundo estabelecimento. Parte dos produtos foi recuperada e devolvida aos mercados.

A mulher foi encaminhada à 88ª Delegacia de Polícia, onde foi autuada por furto. Ela permaneceu presa e está à disposição da Justiça.

Foto: Divulgação