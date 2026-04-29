Ação conjunta da PRF e Polícia Civil desarticula quadrilha de furtos no Sul Fluminense

Uma ação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Civil (89ª DP de Resende) resultou, na tarde desta quarta-feira (dia 29), na desarticulação de uma quadrilha especializada em furtos a estabelecimentos comerciais na região Sul Fluminense.

A operação teve início após o compartilhamento de informações sobre a atuação do grupo em lojas de Volta Redonda. A partir disso, equipes das duas forças passaram a monitorar um veículo suspeito, um GM/Spin branco, que foi localizado estacionado em frente a um shopping da região durante patrulhamento.

Os agentes montaram um cerco tático e aguardaram o retorno dos ocupantes. No momento em que tentavam embarcar no veículo, quatro pessoas foram abordadas e detidas: o condutor, um homem de 31 anos, e três passageiras – duas adolescentes, de 16 e 17 anos, e uma mulher de 24 anos. Dentro do carro, foram encontradas diversas peças de vestuário e acessórios ainda com etiquetas de grandes redes varejistas.

Durante diligências complementares, com análise de câmeras de monitoramento das lojas atingidas, os policiais identificaram a participação de outras duas mulheres no esquema. Após buscas nas proximidades, elas foram localizadas escondidas dentro de um supermercado próximo. As suspeitas têm 21 e 26 anos.

Em depoimento, o motorista afirmou que havia sido contratado para uma corrida particular no valor de R$ 750 e disse desconhecer a intenção criminosa das passageiras. Já as adolescentes admitiram participação frequente em furtos em centros comerciais, relatando que normalmente utilizam veículos de aplicativo, mas que, desta vez, optaram por transporte fretado devido à atuação fora da região metropolitana.

A ocorrência, assim como o veículo e todo o material recuperado, foi encaminhada para a 89ª Delegacia de Polícia, em Resende, onde o caso foi registrado e os envolvidos permanecem à disposição da Justiça.

Foto: Divulgação/PRF