Equipe de Robótica do Colégio Nossa Senhora do Amparo se prepara para representar o Brasil em torneio internacional na Argentina

A equipe de robótica Star Makers, do Colégio Nossa Senhora do Amparo, em Barra Mansa, está em fase final de preparação para representar o Brasil no International Tournament of Robots (ITR) 2026, que será realizado nos dias 02 e 03 de maio, em Buenos Aires, na Argentina.

Ao todo, 13 alunos dos Ensinos Fundamental e Médio participarão da competição internacional, acompanhados por quatro professores. O grupo competirá em diversas categorias: Viagem ao Centro da Terra (Nível II), Sumô (Nível III), Artística – Dança (Níveis II e III), Resgate de Alto Risco (Nível III), Resgate no plano (Nível III), Registro Multimidiático (Nível III) e Cabo de Guerra (Nível III).

A classificação para o torneio foi conquistada em dezembro de 2025, durante o Torneio Juvenil de Robótica (TJR), realizado em São Paulo. A Star Makers é, atualmente, a única equipe de robótica da região Sul Fluminense a garantir vaga na competição internacional.

A preparação para o ITR 2026 tem mobilizado alunos e professores em uma rotina intensa de estudos, testes e aperfeiçoamento dos projetos. O estudante Caio Araújo, que participa pela primeira vez de uma competição internacional, destacou a expectativa para o evento.

“Sempre gostei de tecnologia e entrei para a Star Makers em 2025. Estou muito empolgado com essa oportunidade e com a minha primeira viagem internacional. Nossa expectativa é alta, porque a equipe tem se dedicado muito aos projetos e estamos confiantes no trabalho que desenvolvemos.”

O professor de Robótica, Frederico Pitassi, reforçou o empenho da equipe e o valor educacional da experiência. “A preparação para um torneio internacional exige disciplina, pesquisa e trabalho em equipe. Mais do que competir, nossos alunos estão vivenciando um processo de aprendizado profundo, desenvolvendo habilidades técnicas e socioemocionais. É gratificante ver o crescimento deles ao longo dessa trajetória.”

A diretora do colégio, Irmã Cleidimária Pinheiro, destacou o orgulho da instituição e a importância do apoio coletivo. “A participação da Star Makers em mais um torneio internacional é motivo de grande alegria para toda a nossa comunidade. Esse resultado é fruto do esforço dos alunos, da dedicação dos professores e do apoio das famílias. Agradecemos também às empresas patrocinadoras da nossa cidade, que acreditam na educação e tornaram essa viagem possível. Investir em conhecimento é investir no futuro”, disse a diretora.

A equipe barra-mansense já possui experiência internacional. Em setembro de 2025, os alunos participaram de uma etapa do ITR em Santiago, no Chile, onde conquistaram quatro títulos, consolidando o Colégio Amparo como referência em robótica educacional. Agora, em Buenos Aires, a Star Makers busca dar continuidade a essa trajetória de conquistas, levando o nome de Barra Mansa, do Sul Fluminense e do Brasil ao cenário internacional da robótica.

Fotos: Arquivo