Colisão entre carro e caminhão deixa passageira ferida e complica trânsito na Rodovia dos Metalúrgicos, em VR

Um acidente de trânsito envolvendo um carro e um caminhão deixou uma mulher, de 33 anos, ferida na manhã desta terça-feira (dia 28), na Rodovia dos Metalúrgicos, no bairro Jardim Belvedere, em Volta Redonda. A colisão ocorreu antes das 7h e mobilizou equipes do 28º BPM.

De acordo com informações da Polícia Militar, os dois condutores – um homem de 35 anos, que dirigia um Gol, e outro de 33 anos, motorista do caminhão – relataram que trafegavam pela via quando houve um abalroamento lateral entre os veículos.

Com o impacto, o carro chegou a rodar na pista e parou no canteiro lateral. A passageira do automóvel foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital São João Batista com ferimentos leves.

Quando a guarnição chegou ao local, a cena do acidente já havia sido parcialmente desfeita por populares, o que, segundo a PM, prejudicava o fluxo de veículos e aumentava o risco de novos acidentes. Após o registro da ocorrência, os veículos foram liberados para remoção.

Os policiais seguiram para o hospital para atualizar o estado de saúde da vítima e, posteriormente, encaminhariam o caso à 93ª Delegacia de Polícia, onde serão adotadas as medidas cabíveis.

Foto: Reprodução/Redes Sociais