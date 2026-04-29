Feriado do Dia do Trabalhador deve levar mais de 2 milhões de veículos à Dutra e Rio-Santos

A RioSP, uma empresa Motiva, estima tráfego intenso nas rodovias Via Dutra (BR-116) e Rio-Santos (BR-101) entre os dias 30 de abril e 4 de maio, período do feriado do Dia do Trabalhador. A expectativa é de que aproximadamente 2.064.847 veículos circulem pelas duas rodovias ao longo dos dias de folga.

Expectativa de tráfego na Via Dutra

A RioSP prevê aumento significativo no volume de tráfego na Via Dutra. Na quarta-feira (30/04), véspera do feriado, são esperados mais de 450 mil veículos. Na sexta-feira (01/05), o movimento segue intenso, com circulação estimada de cerca de 321 mil veículos.

Já no retorno do feriado, na segunda-feira (04/05), a previsão é de pouco mais de 400 mil veículos. Nesses dias, o tráfego será intenso ao longo de praticamente todo o dia, com maior concentração entre 10h e 17h.

Expectativa de tráfego na Rio-Santos

O fluxo também será elevado na Rio-Santos (BR-101), rodovia que dá acesso às praias de Ubatuba (SP) e da Costa Verde. No dia 30/04, saída para o feriado, são esperados mais de 50 mil veículos ao longo dos 270 km da rodovia administrada pela RioSP.

Na sexta-feira (01/05), devem circular quase 47 mil veículos. Já no retorno do feriado, na segunda-feira (04/05), a estimativa é de aproximadamente 46 mil veículos. Durante todo o período, o fluxo será intenso, com maior concentração entre 10h e 17h.

Detonações de rochas – Serra das Araras

Durante a semana do feriado, as atividades de detonação de rochas para construção das novas pistas de subida e decida da Serra das Araras, continuam de segunda (27) a quinta (30), sempre das 13h às 15h, com o fechamento da pista Sul sentido São Paulo, no km 225 da rodovia. Durante as atividades, a pista no sentido Rio de Janeiro permanece operando normalmente.

Não haverá detonação de rochas no sábado, dia 2 de maio.

Orientações sobre pedágio eletrônico na Rio-Santos

A concessionária disponibiliza aos clientes que utilizam o pedágio eletrônico Free Flow diversas formas de pagamento da tarifa, incluindo o site pedagiodigital.com.

Ao se cadastrar na plataforma, o cliente da RioSP passa a contar com facilidades como o recebimento de notificações ao passar pelos pórticos e a possibilidade de vincular um cartão de crédito para débito automático das tarifas.

Diferentemente dos motoristas que utilizam tag, cujo valor é cobrado automaticamente pela operadora e que podem obter descontos de até 70%, os clientes sem o adesivo precisam efetuar o pagamento pelos canais disponibilizados pela concessionária. A tarifa pode levar até 48 horas para ficar disponível nesses canais.

Canais para pagamento do pedágio eletrônico (sem tag):

Totens de autoatendimento nas cinco bases de atendimento ao cliente na rodovia: Ubatuba (km 31,80 – sentido RJ), Paraty (km 580 – sentido RJ), Angra dos Reis (km 528 – sentido RJ e km 471,45 – sentido RJ) e Mangaratiba (km 417,40 – sentido RJ);

Rede credenciada, com pontos físicos em Paraty e Mangaratiba (Posto Velamar, no km 533,8, sentido SP, em Paraty; Hotel Porto de Itacuruçá e Lote 02, em Mangaratiba);

Site Pedágio Digital: www.pedagiodigital.com;

Aplicativo Motiva Rodovias.

Atendimento ao cliente

A concessionária reforça a importância de respeitar a sinalização e os limites de velocidade. Os motoristas podem obter informações atualizadas sobre as condições de tráfego pelos canais oficiais da RioSP:

Telefone e WhatsApp: 0800 017 35 36

Aplicativo Motiva Rodovias

Site oficial da RioSP

Foto: Divulgação