Rio Claro divulga programação de shows da Festa do Peão

A programação oficial da Festa do Peão Boiadeiro de Rio Claro 2026 foi divulgada e promete atrair grande público entre os dias 14 e 17 de maio, no Parque de Exposições. O evento integra as comemorações pelos 177 anos do município, celebrado em 19 de maio.

A abertura, na quinta-feira, 14, será com Felipe Araújo. Na sexta-feira, 15, sobe ao palco a dupla Danilo e Davi. Já no sábado, 16, a atração principal será Diego & Victor Hugo. Encerrando a programação, no domingo, 17, o público poderá curtir Os Barões da Pisadinha. Os shows principais estão previstos para as 23 horas. “A Festa do Peão é muito mais do que um evento; faz parte da identidade do nosso povo. Preparamos uma programação com grandes atrações para que as famílias possam aproveitar, celebrando nossa cultura e fortalecendo esse momento tão importante para a cidade”, destacou o prefeito Babon Biondi.

Além das atrações nacionais, a programação também valoriza os talentos regionais. Na quinta-feira, 14, sobem ao palco Rodrigo Gavi, às 21 horas, e Pedro Paulo e Primo, à 1 horas. Na sexta-feira, 15, a animação começa às 20 horas com a Banda Pegada Xique – A Joia do Forró, seguida por Dudu Werneck, às 1h30. No sábado, 16, Airton Reis se apresenta também à 1h30. Já no domingo, 17, a partir das 14 horas, o Parque de Exposições recebe shows de Violada Bruta, Brenno Seabra, Vitor & Gabriel e Gilberto Rodrigues. O encerramento da festa, após a atração principal, será com Billa dos Teclados, à meia-noite.

O evento terá ainda estrutura completa, com praça de alimentação e espaços voltados ao lazer das famílias.

Rodeio retorna após mais de uma década

Outro destaque desta edição é o retorno do rodeio, ausente desde 2011. As montarias acontecerão entre os dias 15 e 17 de maio, com abertura marcada para as 21 horas de sexta-feira.

A retomada foi possível após adequações às normas vigentes, garantindo a realização da atividade dentro da legalidade. “Foi um trabalho de articulação intenso, com diálogo junto aos órgãos competentes e atenção a todas as exigências legais, para que o rodeio pudesse voltar. Sabemos da importância dessa tradição para a cultura de Rio Claro e região”, afirmou o secretário Brindisi Biondi.

Fotos: Divulgação