Voltaço é superado pelo Maranhão fora de casa 

O Volta Redonda FC foi derrotado pelo Maranhão por 2 a 1, neste sábado (dia 25), no Estádio Castelão, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C.

A equipe mandante abriu o placar aos 16 minutos, com Vander. O Voltaço seguiu em busca de oportunidades e, nos acréscimos, passou a pressionar mais o adversário, até o Vander recuar bola errada e acabar marcando contra, deixando tudo igual no placar.

No segundo tempo, o Esquadrão de Aço voltou em busca da virada e teve boas chances, mas não conseguiu converter. Incluindo uma cobrança de pênalti defendida pelo goleiro adversário.

Aos 27 minutos, em um choque entre Wagninho e Lucão, o atacante do Voltaço levou a pior, sentiu e precisou ser substituído, dando lugar a Dener.

Aos 32 minutos, o Maranhão voltou a marcar com Felipe Cruz, garantindo a vitória da equipe da casa por 2 a 1.

Próximo jogo

O Voltaço volta a campo na próxima quinta-feira (30), às 21h15, quando enfrenta o Caxias, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, pela 5ª rodada da Copa Sul-Sudeste, competição na qual lidera o Grupo B.

Foto: Ronald Felipe ( @ronaldfelipefoto )