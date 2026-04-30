Mega-Sena sorteia hoje prêmio de R$ 130 milhões; veja como apostar e o que dá para fazer com a bolada

A Mega-Sena realiza nesta quinta-feira (dia 30) mais um sorteio. O prêmio está estimado em R$ 130 milhões, após o valor acumular nos últimos concursos. A bolada tem mobilizado apostadores em todo o país, atraídos pela possibilidade de uma mudança radical de vida com apenas um bilhete premiado.

Caso apenas um ganhador leve o prêmio principal, o valor é suficiente para garantir estabilidade financeira por décadas. Especialistas apontam que, se aplicado, o montante pode render uma quantia mensal significativa, além de permitir investimentos em imóveis, abertura de empresas ou mesmo a realização de projetos pessoais, como viagens e aquisição de bens de alto valor.

As apostas podem ser feitas até as 20h, em qualquer casa lotérica credenciada ou pelos canais digitais da Caixa Econômica Federal. O jogo simples, com seis dezenas, custa R$ 6, mas o apostador pode aumentar as chances ao escolher mais números – o que também eleva o preço da aposta. Outra alternativa são os bolões, que permitem dividir o custo e também o prêmio entre os participantes.

Apesar do alto valor, as probabilidades de acerto ainda são baixas. Em uma aposta simples, a chance de levar o prêmio máximo é de 1 em mais de 50 milhões. Já apostas com maior número de dezenas aumentam consideravelmente essa probabilidade, embora possam chegar a valores elevados.

A Mega-Sena realiza sorteios três vezes por semana – às terças, quintas e sábados – e segue como a principal loteria do país, atraindo milhões de jogadores a cada concurso acumulado. Para participar, é necessário ter mais de 18 anos, e o pagamento das apostas online pode ser feito via PIX, cartão de crédito ou internet banking.

Foto: Agência Brasil