Tentou fugir, mas acabou preso: jovem é flagrado com drogas e simulacro no Siderlândia

Um jovem de 19 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na tarde dessa quarta-feira (dia 29), no bairro Siderlândia, em Volta Redonda. A ação foi realizada por policiais militares do 28º BPM durante patrulhamento em uma área já conhecida pela atuação do tráfico.

De acordo com a polícia, a equipe observou suspeitos na Servidão Sebastião Adailton Peixoto, que fugiram ao perceber a presença da viatura. Durante a incursão, os agentes encontraram entorpecentes e um celular no local. Parte da equipe seguiu pela região e localizou um dos suspeitos correndo e entrando em uma residência na Rua Resende.

Os policiais entraram no imóvel, que estava com o portão aberto, e encontraram o jovem. No local, foram apreendidos um simulacro de pistola, além de indícios de uso do espaço por criminosos, como roupas camufladas, restos de comida e pontas de cigarro de maconha.

Ao todo, foram apreendidos cerca de 100 gramas de cocaína, 20 gramas de maconha, 13 gramas de crack e pequenas quantidades de haxixe. O suspeito foi levado para a 93ª Delegacia de Polícia, onde foi autuado por tráfico e associação para o tráfico de drogas, permanecendo preso à disposição da Justiça.

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