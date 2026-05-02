Douglas Ruas reforça presença no interior e destaca parceria com prefeitos em agenda no Sul Fluminense

Em agenda no Sul Fluminense neste 1º de maio, Dia do Trabalhador, o pré-candidato ao Governo do Estado, Douglas Ruas, esteve em Paty do Alferes para visitar as obras de requalificação urbana do Governo do Estado realizadas em parceria com a prefeitura, entregues durante sua gestão à frente da Secretaria das Cidades. Ao lado do prefeito Julio Avelino, o Dr. Julinho Juju, destacou a importância do diálogo com os municípios para viabilizar intervenções que impactam diretamente o cotidiano da população. Após a visita, participou de um almoço com lideranças locais.

A agenda seguiu em Mendes, onde Douglas Ruas visitou diversos equipamentos e intervenções realizadas na cidade, incluindo obras executadas durante sua passagem pela Secretaria das Cidades. Ao lado do prefeito Jorge Henrique, também se reuniu com vereadores do município.

Na sequência, Ruas passou por Vassouras e Barra do Piraí, onde participou de agendas voltadas à integração regional e ao fortalecimento do interior. Em Vassouras, ao lado da prefeita Rosi Silva, esteve no Conexão Interior – Vale do Café, iniciativa do Governo do Estado com programação nas áreas de esporte, cultura e inclusão social. Já em Ipiabas, distrito de Barra do Piraí, visitou a Feira do Produtor Rural ao lado da prefeita Kátia Miki, com foco na valorização da produção local e no estímulo à economia da região.

“Nosso trabalho sempre foi olhar para o interior com atenção e presença. Foi assim enquanto secretário e é assim que a gente constrói um projeto de estado: ouvindo as pessoas, fortalecendo os municípios e garantindo que os investimentos cheguem onde a população mais precisa”, afirmou Ruas.

Sábado de agenda na Região Metropolitana

Neste sábado (2), Douglas Ruas cumpre agenda em Tanguá, onde participa de uma caminhada pela cidade com o ex-prefeito e pré-candidato a deputado estadual Rodrigo Medeiros, o prefeito André Paixão e o deputado federal Altineu Côrtes. O pré-candidato também se reúne com lideranças da região.