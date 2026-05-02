Perseguição na Dutra termina com prisão e apreensão de 100 kg de “bud” de maconha em Resende

Uma ação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante a Operação Dia do Trabalhador terminou com a prisão de um jovem de 22 anos e a apreensão de cerca de 100 quilos de “bud” de maconha na manhã deste sábado (dia 2), na Rodovia Presidente Dutra, em Resende.

Segundo a PRF, a abordagem começou por volta das 9h, na altura do km 305, quando agentes da 7ª Delegacia desconfiaram de um VW/Fox, com placas de Guarujá (SP), que transportava diversos volumes no banco traseiro. Ao receber ordem de parada, o motorista desobedeceu e iniciou uma fuga pela rodovia.

Equipes da PRF iniciaram perseguição e solicitaram apoio de outras viaturas posicionadas na Unidade Operacional de Floriano. Para conter o veículo, os policiais montaram um bloqueio na pista, obrigando o condutor a parar no acostamento, onde foi abordado.

Durante a revista no automóvel, os agentes encontraram diversos sacos plásticos contendo 199 embalagens do tipo “zip lock”. Dentro delas estavam os chamados “buds” de maconha – forma mais potente da droga, composta pelas flores da planta, que possuem maior concentração de substâncias psicoativas.

Ainda de acordo com a PRF, o material apreendido soma aproximadamente 100 quilos. Pelo valor de mercado, que pode variar entre R$ 3 mil e R$ 6 mil por quilo, a carga representa um prejuízo estimado em pelo menos R$ 300 mil para o tráfico de drogas.

O motorista afirmou que receberia R$ 10 mil para transportar o entorpecente do litoral paulista até o Rio de Janeiro. Ele foi preso em flagrante por tráfico de drogas e a ocorrência encaminhada para a 89ª Delegacia de Polícia de Resende.

Entenda

Os “buds” — também conhecidos como flores ou “nugs” — são as partes da planta fêmea da cannabis onde se concentram os tricomas, estruturas responsáveis pela produção de substâncias como THC e CBD, que intensificam os efeitos da droga.



Foto: Divulgação/PRF