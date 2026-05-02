Piraí: Homem é preso por falso testemunho ao tentar proteger adolescente da acusação de tráfico de drogas

Uma ação de policiais militares do Programa Segurança Presente resultou, na tarde de sexta-feira (dia 1º), na prisão de um homem de 30 anos por falso testemunho, no Centro de Piraí. O caso teve início quando os agentes flagraram um adolescente realizando a entrega de drogas em frente à base da polícia.

— A ação foi rápida e precisa. Ao perceber a presença policial, o adolescente fugiu, ficando só o homem, que confessou ter adquirido o entorpecente para uso próprio. Em poucos minutos, o adolescente foi localizado nas proximidades da rodoviária e conduzido junto com o adulto para a delegacia — explicou o delegado Antonio Furtado, titular da 94ª Delegacia de Polícia.

Durante a abordagem, os policiais encontraram dois pinos de cocaína com o homem, que foi encaminhado à delegacia, junto com o menor. Ao testemunhar, uma versão diferente foi apresentada.

— No depoimento o homem afirmou que não havia comprado droga, mas apenas recebido um cigarro comum do adolescente. Percebemos a clara tentativa de proteger o menor da responsabilização. Alertamos de que deveria dizer a verdade e de que mentir em depoimento é crime. Mesmo assim, homem insistiu na versão falsa e assinou o termo com as informações inverídicas — destacou o delegado Antonio Furtado.

Diante da conduta do homem, foi dada voz de prisão em flagrante pelo crime de falso testemunho, cuja pena pode chegar a quatro anos. O adolescente foi apreendido por ato infracional análogo ao tráfico de drogas e poderá ser submetido a medida socioeducativa de até três anos de internação.

— Testemunha não tem o direito de mentir ou omitir fato nenhum que souber. Existe o dever legal de dizer a verdade, seja na delegacia ou perante a Justiça. Quem tenta atrapalhar a apuração dos fatos responde criminalmente. Esse caso deixa claro que não haverá tolerância nem para o tráfico, nem para quem tenta encobrir a prática criminosa. Em Piraí, a lei é cumprida integralmente — afirmou o delegado Antonio Furtado.