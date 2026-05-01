Ato de 1º de Maio reúne entidades e trabalhadores em Volta Redonda

O Dia do Trabalhador será marcado por um ato público nesta sexta-feira (dia 1º), em Volta Redonda. A mobilização está marcada para as 14h, na Praça Juarez Antunes, na Vila Santa Cecília, e deve reunir representantes de partidos políticos, sindicatos e movimentos sociais.

Com o tema “Um dia de lutas por direitos”, o ato pretende dar visibilidade a pautas como o fim da escala 6×1, a defesa da igualdade salarial e a valorização da democracia, da justiça social e da soberania nacional. A programação inclui ainda apresentação musical da cantora Lorena Costa.

Participam da organização entidades como PT, PDT, PV, CUT, Sindicato dos Professores (Sinpro) e representantes dos setores da construção civil e metalúrgico. Segundo os organizadores, o objetivo é reforçar a articulação entre diferentes segmentos em defesa de direitos trabalhistas e sociais.

A mobilização ocorre em um contexto que, de acordo com os organizadores, combina avanços recentes, como a redução do desemprego e o aumento da renda média, com a necessidade de ampliar conquistas por meio da participação popular. Presidente do PT em Volta Redonda, Marcos Araujo afirmou que o movimento busca reforçar a tradição de mobilização na cidade.

“Volta Redonda tem uma história ligada à luta dos trabalhadores. O evento é um chamado à organização e à continuidade dessa trajetória”, disse. O ato é aberto ao público.

Festa do Trabalhador continua hoje com shows na Vila Santa Cecília

Para celebrar o Dia do Trabalhador, a Prefeitura de Volta Redonda preparou uma programação especial que segue movimentando a Vila Santa Cecília nesta sexta-feira (dia 1º). O evento, que acontece embaixo da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, oferece atrações gratuitas à população em uma estrutura montada para receber as famílias da cidade.

A festa teve início na noite de ontem, quinta-feira (dia 30), com foco no segmento gospel. Subiram ao palco nomes como o Ministério de Louvor Cadevre, Thiago Balbino, Viva Adoração e Projeto Vida Music, com o encerramento da primeira noite a cargo do cantor Samuel Miranda.

Nesta sexta, feriado nacional, as atividades começam mais cedo. Às 11h, a banda Cantando Vitórias abre os trabalhos com a participação especial do padre Jorge Axé. Logo em seguida, às 13h, a música católica continua em destaque com o show da cantora Adriana Arydes.

No final da tarde e noite, o ritmo muda para o samba e pagode. O Pagode do Vaninho se apresenta às 17h, preparando o público para o encerramento da festa, que ficará por conta do cantor Jota Araújo, a partir das 19h.

Parceria

O evento é realizado com patrocínio da Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro (Funarj). O secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza, destacou que o apoio da fundação foi fundamental para viabilizar o evento sem custos para os cofres municipais, garantindo “atrações para toda a população”.

Para o prefeito Neto (PP), a celebração na Vila Santa Cecília é um reconhecimento ao esforço dos moradores. “O Dia do Trabalhador é uma oportunidade de reconhecer a dedicação das pessoas que constroem a nossa cidade todos os dias. Pensamos em uma programação especial e acessível, que valorize esse momento e reúna famílias”, afirmou Neto.

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