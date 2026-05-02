Suspeito foge da PM e abandona drogas e rádios transmissores em condomínio no bairro Roma

Um suspeito conseguiu fugir de uma abordagem da Polícia Militar e abandonou uma sacola com drogas e equipamentos de comunicação na manhã deste sábado (dia 2), no bairro Roma I, em Volta Redonda.

De acordo com informações do 28º BPM, a ocorrência foi registrada por volta das 11h40, quando uma guarnição do Grupamento de Ações Táticas (GAT I) realizava patrulhamento na região e se deparou com um homem em uma motocicleta. Ao perceber a aproximação dos policiais, o suspeito fugiu em direção ao interior de um condomínio do programa Minha Casa Minha Vida.

Durante a fuga, o homem descartou uma sacola contendo 22 pinos de cocaína (cerca de 30 gramas), 11 tiras de maconha (aproximadamente 40 gramas) e dois rádios transmissores. Apesar das buscas, ele não foi localizado.

Todo o material foi apreendido e encaminhado para a 93ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada.

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