Foragido da Justiça usa CNH falsa, admite fuga há anos e acaba preso pela PRF na Dutra, em Itatiaia

Um homem de 33 anos, foragido da Justiça por tráfico de drogas, foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na tarde deste sábado (dia 2), na Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia, após apresentar um documento falso durante abordagem. A ação ocorreu por volta das 14h50, na altura do km 327, sentido São Paulo, durante a Operação Dia do Trabalhador.

Segundo a PRF, a equipe DELTA da 7ª Delegacia realizava policiamento ostensivo quando avistou um Ford Ka Sedan, com placas de Poços de Caldas (MG), parado no acostamento com o pisca-alerta ligado. Dois homens estavam ao lado do veículo e informaram que haviam parado após ouvirem um barulho na parte inferior do carro.

Durante a abordagem, os agentes perceberam nervosismo nos ocupantes. Na revista ao veículo, nada de irregular foi encontrado. Já na busca pessoal, foram localizados dois cigarros de maconha com o condutor, que afirmou ser usuário.

Na verificação dos dados, o passageiro apresentou inconsistências ao informar o CPF e disse não se lembrar corretamente de suas informações. Em seguida, apresentou uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) com sua foto, mas, ao consultar o sistema, os policiais constataram que os dados pertenciam a outra pessoa, caracterizando o uso de documento falso.

Confrontado, o homem confessou que utilizava o documento por estar foragido há cerca de três a quatro anos. Ele afirmou que havia fugido para o Rio de Janeiro e que estava retornando a Poços de Caldas para visitar a filha antes de se entregar à Justiça.

Com a identificação correta, a PRF confirmou a existência de um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas, expedido em 26 de julho de 2024 pela 1ª Vara Criminal e de Execuções Criminais da Comarca de Poços de Caldas, com validade até julho de 2027. Também foi constatado um segundo mandado de prisão, emitido em 2023, com validade de 20 anos, embora o crime não tenha sido detalhado no sistema.

Diante dos fatos, o passageiro foi preso por uso de documento falso e em cumprimento aos mandados de prisão. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia da Polícia Federal em Volta Redonda.

O condutor do veículo assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência por porte de droga para consumo pessoal. A substância foi apreendida para destruição, e ele foi liberado para seguir viagem.

Foto: Divulgação/PRF