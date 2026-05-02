Carreta da Saúde da Mulher chega a Volta Redonda para zerar fila de exames e cirurgias na cidade

Graças a uma parceria firmada com o Governo Federal do presidente Lula, o município de Volta Redonda, no Sul Fluminense, está recebendo a Carreta da Saúde da Mulher. Além das consultas ginecológicas especializadas, serão oferecidos exames de rastreio e diagnóstico oncológico, como mamografia, ultrassom de mama e transvaginal, colposcopia, biópsia, punção de mama por agulha grossa, excisão tipos I e II de colo uterino, e outros serviços voltados para a saúde das mulheres.

A iniciativa faz parte do Programa Agora Tem Especialistas, criado pelo Ministério da Saúde, e contou com a articulação do deputado federal Lindbergh Farias (PT) para levar o atendimento até os moradores de Volta Redonda. O lançamento do programa na cidade foi realizado na Praça Brasil, no bairro Vila Santa Cecília. Lindbergh marcou presença no evento, junto com o diretor nacional do Programa Agora Tem Especialista, Rodrigo Oliveira, e o prefeito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto (PP).

“O objetivo do presidente Lula é zerar a fila de exames e cirurgias na cidade. A gente vem olhando para as necessidades de cada município do Rio e fazendo um trabalho de investimento em Volta Redonda. O governo Lula atua construindo parcerias com os municípios, independentemente dos partidos, porque todos nós fomos eleitos para melhorar a vida das pessoas. Este é o nosso compromisso”, ressaltou o parlamentar.

A unidade móvel ficará estacionada na Praça Brasil e funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Ela possui um centro cirúrgico completo, consultórios, farmácia e área de acolhimento. O consultório itinerante permanecerá no município por cerca de cinco semanas, garantindo o acesso da população a consultas, exames, diagnósticos e cirurgias pelo SUS. Durante este período serão realizados até 150 atendimentos por dia.

Espaço de Cuidado em Saúde Suely Pinto

Pouco antes do lançamento da Carreta da Saúde da Mulher, foi inaugurado o Espaço de Cuidado em Saúde Suely Pinto, na Avenida Coroados, nº 47. A médica, que faleceu em março deste ano, teve uma vida dedicada à saúde pública e à defesa do SUS. Suely foi vice-prefeita e secretária de saúde de Volta Redonda e diretora do Hospital São João Batista. Recentemente, ela atuava na coordenação técnica da Divisão de Saúde Mental. Suely também foi secretária de saúde de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, durante a gestão de Lindbergh Farias na prefeitura.

Foto: Divulgação/PMVR