Capotamento na Dutra deixa três feridos em Itatiaia

Um capotamento registrado na manhã deste sábado (dia 2) deixou três pessoas feridas na Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia. O acidente aconteceu por volta das 8h20, na altura do km 315,8, no sentido Rio de Janeiro.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo envolvido é um VW/Voyage. Após o capotamento, os três ocupantes do automóvel foram socorridos com ferimentos e encaminhados para o Hospital de Emergência de Resende.

O estado de saúde das vítimas não foi divulgado.

Foto: Divulgação/PRF