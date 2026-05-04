Tragédia: Casal morre após colisão frontal com carreta na BR-393, em Barra do Piraí

Um casal morreu na noite de domingo (dia 3) após um grave acidente na Rodovia Lúcio Meira (BR-393), na altura do km 268, no trevo de acesso ao distrito de Dorândia, em Barra do Piraí. As vítimas foram identificadas como Diego Barbosa Souza e Edilane Silva de Oliveira, ambos de 40 anos. Eles estavam em um Fiat Idea prata, com placa do município, que colidiu de frente com uma carreta. Com o impacto, os dois ficaram presos às ferragens e morreram ainda no local.

De acordo com informações iniciais, por volta das 20h20, o carro de passeio seguia no sentido Barra do Piraí e teria invadido a pista contrária, provocando a batida frontal. O motorista da carreta, de 45 anos, não se feriu. Ele realizou o teste do etilômetro, que apontou resultado negativo para ingestão de álcool.

Durante o atendimento à ocorrência, a carreta chegou a registrar um princípio de incêndio, que foi rapidamente controlado pelas equipes de resgate. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, não houve interferência significativa no trânsito local.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para o socorro e, após a realização da perícia, os corpos foram removidos para o Instituto Médico Legal (IML) de Três Poços, em Volta Redonda. O caso foi registrado na 88ª DP (Barra do Piraí), que vai investigar as circunstâncias do acidente.

Edilane era moradora do bairro Cantão, em Vargem Alegre, enquanto Diego residia no distrito de Ipiabas.

O trecho onde ocorreu o acidente exige atenção redobrada dos motoristas. Relatos apontam problemas recorrentes na rodovia, como buracos e falhas na sinalização, que podem contribuir para situações de risco, incluindo invasões de pista contrária.

Imagem: Reprodução/Redes Sociais