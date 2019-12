A Polícia Militar prendeu na noite de quinta-feira (dia 19) um homem suspeito da autoria de diversos homicídios na região do bairro Monte Castelo. Carioca, como o elemento foi identificado, foi localizado no interior de um apartamento no São Geraldo.

Duas guarnições do Grupamento de Ações Táticas (GAT) chegaram ao suspeito após denúncia repassada por um policial de folga de homens estariam em um apartamento endolando drogas. Um cerco foi realizado e após observarem a movimentação no imóvel, os agentes do 28º Batalhão conseguiram fazer o flagrante.

Carioca foi preso com uma grande quantidade de drogas e duas armas municiadas, sendo um revólver calibre 38 e uma pistola 9 milímetros. Todo o material apreendido foi apresentado na 93ª DP.