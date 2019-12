Uma denúncia anônima levou a Polícia Militar a prender, na última sexta-feira (dia 20), em Volta Redonda, um casal suspeito de tráfico. A prisão, que foi feita com o apoio de policiais civis, ocorreu na Rodovia dos Metalúrgicos, depois que os policiais foram informados de que um suspeito de comandar o tráfico no Roma estava se movimentando pela cidade para a compra de armas e drogas.

Os policiais então interceptaram um Corsa onde estava o casal Anderson Luís Rego, conhecido como Gigante, e Juliana Roberto Do Nascimento. Na revista no veículo, nada foi encontrado, mas Juliana entregou aos agentes R$ 1.112 , sem saber explicar a origem do dinheiro. Ela também estava com comprovantes de depósitos bancários.

O casal, que estava com outro, acompanhado do filho, foi levado à delegacia de polícia, onde Juliana pediu para usar o banheiro. Lá ela tentou se desfazer de cerca de mais R$ 1000, mas a inspetora Vera Ayres, da Polícia Civil, conseguiu pegar o dinheiro. Anderson e Juliana foram indiciados por tráfico e associação para o tráfico de drogas. O outro casal foi liberado.