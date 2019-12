O governador Wilson Witzel (PSC) anunciou a implantação de três Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) em Angra dos Reis, nas comunidades de Camorim Grande, Belém e Frade. O acordo foi firmado com a prefeitura de Angra nesta segunda-feira (dia 23). As primeiras unidades do interior devem ser instaladas até o fim de janeiro de 2020.

“Estamos projetando um novo modelo para as UPPs, com foco também nos serviços sociais para a população, e as unidades de Angra dos Reis serão as primeiras instaladas com esse conceito”, afirmou o governador.

Além das UPPs, a secretaria de Estado de Polícia Militar, garantiu a construção de um novo batalhão na região. Hoje, o 33° BPM funciona no Parque Mambucaba e deverá ser transferido para uma área nova, no Centro de Angra, em endereço a ser definido, após acordo com a Câmara dos Vereadores. No entanto, em Mambucaba, funcionará uma Companhia Destacada e haverá reforço no patrulhamento ostensivo da área. A cidade vai receber ainda um blindado e reforço de efetivo de 120 PMs até o fim do ano.

“Com essas ações, queremos diminuir o número da violência. A função da PM não é fazer guerra, é a de prevenir. Não vamos só aumentar o efetivo. Vamos entrar também com ações sociais”, disse o secretário Estado de Polícia Militar, coronel Rogério Figueredo.

No novo modelo de segurança desenhado para Angra dos Reis, a Polícia Civil vai atuar em conjunto com a Polícia Militar, intensificando ainda mais as investigações contra as facções que atuam na região da Costa Verde.

“Só com esse gesto aqui hoje do governador e do prefeito de Angra, eu digo que já ganhamos o jogo. A Polícia Civil entra pela primeira vez com as UPPs e com um trabalho conjunto de ação social”, concluiu o secretário de Estado de Polícia Civil, Marcus Vinícius.

As comunidades de Angra vão receber o apoio de setores ligados ao Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda, Educação, Esporte e Lazer.

“É um resgate da cidadania. Levaremos o atendimento de direitos humanos e cursos de capacitação para inserir jovens envolvidos com o tráfico no mercado de trabalho. O pedido do governador é para que a gente possa agir juntos com a Segurança”, explicou a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Fernanda Titonel.

Para o prefeito Fernando Jordão, o engajamento do governador Witzel é inédito no município.

“Nós estamos vendo uma coisa inédita em Angra e a equipe do governador veio para anunciar mais investimentos na segurança. Eu não tenho dúvida de que vamos colher os resultados. O importante é que a gente tem um governador comprometido com a melhoria de vida e segurança do município”, destacou o prefeito.

A reunião contou ainda com a presença de deputados estaduais e vereadores de Angra.

Investimento em Turismo

Durante a reunião, o governador anunciou também um investimento de R$ 5 milhões para a promoção do turismo de Angra.

“Vamos também recuperar o aeroporto de Angra e alavancar a produção dos estaleiros. A medida vai gerar emprego e renda e movimentar a economia do município”, ressaltou Witzel.

Foto: Divulgação