O Volta Redonda foi derrotado na sua segunda partida pela fase de grupos na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Os Garotos de Aço foram batidos por 3 a 0 pelo Desportivo Brasil-SP, que é a equipe mandante do grupo 8. Saulo, Victor Hugo e Daniel anotaram os gols da partida.

Apesar do revés no confronto realizado nesta segunda-feira, 6, no estádio Ernesto Rocco, em Porto Feliz-SP, o Esquadrão de Aço seguem com chances de classificação na chave.

A próxima partida do Voltaço na Copinha será diante do Galvez-AC, na próxima quinta-feira (dia 9), às 13h, novamente no Ernesto Rocco. Em caso de vitória, o Tricolor poderá avançar para a segunda fase da competição.

O jogo

Debaixo de um forte calor, as duas equipes pouco produziram durante a primeira etapa. Os donos da casa foram os primeiros a assustar, carimbando a trave de Adne após bola levantada na área. A resposta tricolor veio com Bambam, que recebeu grande passe de Marcinho e bateu para o gol, mas parou na defesa do goleiro adversário.

Diferente do primeiro tempo, o jogo voltou animado para a segunda etapa. Os donos da casa abriram o placar aos seis minutos, com Sávio. Minutos depois, o Volta Redonda teve a chance do empate, mas parou no travessão em um lance incrível. Bebê invadiu a área e bateu para defesa do goleiro, no rebote, Andrey bateu para o gol e acertou o travessão.

Atrás no placar, o Esquadrão de Aço passou a pressionar os donos da casa, porém, foi o Desportivo que marcou novamente. Aos 47 minutos, Victor Hugo ampliou a vantagem e, no minuto seguinte, Daniel marcou o terceiro, dando números finais a partida.