Um homem não identificado até o momento desta publicação foi morto a tiros, na noite desta segunda-feira (dia 6), no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda. O assassinato ocorreu na Rua Paranaguá.



Segundo policiais militares, que estão no local para preservar a cena do crime até a realização da perícia, a vítima não portava documentos. Eles foram acionados pelo Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública).

Moradores das proximidades relataram ao Folha do Aço que ouviram “muitos tiros”.