Uma guarnição do 10º Batalhão de Polícia Militar de Piraí, prendeu no último domingo (dia 5), quatro jovens da facção Comando Vermelho, que traficavam drogas no bairro Fraternidade, em Arrozal, distrito de Piraí.

A denúncia partiu de um sargento da PM, que alertou a corporação para o fato de que diversos elementos do CV estariam traficando entorpecentes no bairro da Fraternidade.

Homens do GAT e do DPO, foram até a localidade, e observaram quatro indivíduos no alto do morro. Três deles escaparam por uma mata próxima, mas um jovem foi detido. Ele confirmou que participava ativamente do tráfico na região, juntamente com os outros três suspeitos que conseguiram fugir.

O suspeito recebeu voz de prisão, e foi levado 94ª DP, em Piraí, onde, após perícia, foi constatado que ele portava 585,5 g de maconha, dividida em 211 tiras e uma bolsa, e 149,2 g de cocaína, que estava distribuída em 225 pinos. O jovem foi autuado pelo crime de tráfico de drogas e permanecerá preso na sede policial