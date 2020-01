A Prefeitura de Volta Redonda pode receber até R$ 6 milhões por eficiência no tratamento de esgoto. A Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Gil Portugal foi certificada pelo Prodes (Programa de Despoluição de Bacias Hidrográficas) da Agencia Nacional de Águas (ANA) e o município já recebeu cerca de R$ 1,5 milhão referentes a avaliações nos seis últimos meses de 2019.

Trimestralmente, a estação de tratamento de esgoto da cidade passa por nova vistoria e, comprovada a manutenção da eficiência, o município recebe uma parcela de R$ 750 mil.

O presidente do Saae-VR, José Geraldo Santos, o Zeca, explicou que a ETE Gil Portugal, que fica na Rodovia Lúcio Meira, passou por melhorias e adequações para atender aos padrões de eficiência estabelecidos pelo Prodes. “Em 2019, fomos avaliados pelos auditores do programa e conquistamos a certificação. As vistorias trimestrais vão continuar por todo ano de 2020 e vamos trabalhar para manter a aprovação do programa e conquistar mais recursos”, contou

Segundo Zeca, a gestão do prefeito Samuca Silva (PSDB), fez investimentos que ampliaram o tratamento de esgoto no município, que hoje atinge a marca de 37%. “Reformamos a ETE Volta Grande IV e inauguramos a Elevatória de Esgoto na 207, que ampliou a coleta e a capacidade de tratamento da ETE Gil Portugal. Além destas, o município possui mais seis ETEs, no Santa Cruz, Roma, Santo Agostinho, Padre Josimo, Parque do Contorno e Vila Rica/Tiradentes”, explicou.