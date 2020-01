A prefeitura de Volta Redonda anunciou no último sábado (dia 25) um investimento no valor de R$ 2,5 milhões para a recomposição do asfalto de seis avenidas do bairro Retiro. As obras já começaram e na próxima segunda-feira (dia 3), será iniciada a segunda fase da intervenção. A Avenida Jaraguá é a primeira via contemplada. Em seguida serão atendidas as avenidas Beira Rio, Paulista, Mineiros, Ceará e Goiás.

De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) a primeira fase, que está em andamento, consiste em identificar os locais que necessitam substituição da base da pavimentação, executando o teste de carga na via. Logo após o teste são iniciados os cortes na pavimentação.

“Na segunda-feira (dia 3), iniciaremos a segunda fase, que é a troca da base da pavimentação, onde utilizaremos a retroescavadeira na escavação e retiraremos a base que não dá mais suporte à pavimentação”, explicou o secretário de Infraestrutura, Toninho Oreste.

Ele contou ainda que há uma terceira fase, onde será iniciada a aplicação do asfalto quente nos locais onde foram apontados a necessidade de correção da pavimentação existente.

Alternativas de trânsito

Com o início das obras na Avenida Jaraguá, o trecho entre a Avenida Retiro e a Beira Rio funcionará em mão única, sentido Beira Rio. A rota alternativa é pela Avenida Laranjeiras.