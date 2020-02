Com a troca no comando do 28º Batalhão de Polícia Militar, o prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva (PSDB), se reuniu, nesta segunda-feira (dia 3), com a nova comandante, a tenente-coronel Andréia Campos e o coronel Ricardo Arlem, do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA). No encontro foi discutida a continuidade de ações e estratégias que já estão alinhadas entre a secretaria extraordinária de Segurança Pública (Sesp) e a Polícia Militar.

Segundo a tenente-coronel, a parceira é fundamental para a realização de um bom trabalho para a população. “Pretendo dar continuidade as ações da tenente-coronel Luciana, que esteve à frente do batalhão. É muito importante essas parceiras que envolvem tanto a prefeitura quanto a população. É fundamental para a execução do trabalho. E com o apoio da prefeitura de Volta Redonda, pretendemos realizar ações para manter a segurança da cidade”, disse Andréia.

Presente na reunião, o secretário municipal de Segurança, coronel Antônio Goulart, falou sobre a importância da pasta para a cidade. “Nós temos o papel de coordenar e implantar políticas e ações voltadas ao fortalecimento da segurança pública do município. Trabalhamos em parceiras com as forças policiais e estreitar esses laços com os comandantes é de extrema importância para a realização desse trabalho. Desejo sorte a nova comandante e nos colocamos à disposição para colaborar com qualquer ação”, disse.

O comandante da Guarda Municipal, Dalessandro de Assis, também participou do encontro.

Foto: Evandro Freitas/SecomVR