Uma briga numa festa de encerramento de uma cavalgada realizada no último domingo (dia 9), em Paraty, deixou um homem morto, outro ferido a tiros e dois esfaqueados. O episódio aconteceu em uma chácara na Estrada do Carrasquinho, no bairro Penha.

Segundo a Polícia Militar, tudo começou com um desentendimento em que um homem de 44 anos, armado com uma faca, feriu outros dois homens. Em seguida, uma outra pessoa chegou ao evento armado com um revólver e atirou na nuca do agressor, que morreu na hora.

Mais tarde, durante um patrulhamento no local para apurar o que tinha acontecido, os policiais encontraram mais um envolvido na briga ferido com um tiro no abdômen. Os dois esfaqueados foram socorridos por pessoas que estavam na festa e levados para o Hospital Municipal de Paraty.

O baleado no abdômen foi levado pelos bombeiros para o mesmo hospital. O estado de saúde deles não foi informado. O homem que matou o outro estaria foragido. O caso está sendo apurado pela polícia de Paraty.