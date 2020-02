A Polícia Militar prendeu na manhã passada um homem de 42 anos, suspeito de estupro de vulnerável. Segundo a PM divulgou, agentes do Serviço Reservado apuraram que, contra ele, havia mandado de prisão expedido pela Justiça.

Os agentes, com o auxílio de policiais do Grupamento de Ações Táticas, seguiram para o bairro Boa Vista II, onde efetuaram a prisão. Não foram divulgados detalhes do caso que levaram à prisão do suspeito.

O estupro de vulnerável ocorre quando alguém mantém relações ou pratica atos libidinosos com menores de 14 anos, ainda que com consentimento.