Um homem foi morto a tiros dentro de seu carro, um Meriva, na noite de domingo (dia 16), em Resende. Identificado até o momento desta publicação apenas como André, ele morreu no local.

A mulher dele ficou ferida, sendo socorrida pelos bombeiros. Ela foi levada ao Hospital de Emergência de Resende. Não há detalhes de seu estado, mas a PM apurou que ela não corre risco de morrer.

O homicídio aconteceu na Rua 2, no bairro Surubi Velho. A perícia recolheu no local cápsulas de pistola calibres .40 e 9mm. De acordo com a ocorrência da PM, a vítima era conhecida como “Dé da Alegria”, que seria um dos gerentes do tráfico na Cidade Alegria, tendo 17 passagens pela polícia, incluindo assaltos e homicídios