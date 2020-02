O prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa, acompanhado da vice-prefeita, Sediene Maia, participou nesta quinta-feira (dia 20) de uma reunião com o secretário de Estado de Infraestrutura e Obras do Rio de Janeiro (Seinfra), Bruno Kazuhiro, no Rio de Janeiro. O prefeito obteve boas notícias, uma delas é para a resolução do problema quanto a falta de energia elétrica nas 100 casas do conjunto habitacional do Parque Maíra.

O secretário firmou compromisso de solucionar a questão, além de concluir as obras de infraestrutura que estão sendo realizadas. A outra notícia é que Pinheiral poderá ser contemplada no novo projeto de habitação do Governo do Estado, que é o programa “Casa Nova”.

Em junho do ano passado, o prefeito acompanhou o reinício das obras no Parque Maíra junto com o secretário de Estado das Cidades, Juarez Fialho e o presidente da Companhia Estadual de Habitação do Estado do Rio de Janeiro (CEHAB), Ângelo Monteiro Pinto. As unidades que foram construídas pelo Governo do Estado, através da CEHAB há mais de sete anos estavam com as obras paralisadas. O conjunto habitacional foi ocupado por moradores mesmo com a interrupção nas obras.

Desde então, o processo estava em andamento junto ao Ministério Público para que pudessem ser resolvidos os empecilhos que estariam impedindo a consolidação do conjunto habitacional para as famílias.

“Fiz o contato com a CEAHB que vai resolver a questão da energia elétrica do conjunto habitacional do Parque Maíra junto à empresa que está realizando a obra, que já está em fase final. Estou disposto para que essa obra seja concluída. Além disso, tem um novo programa que a gente vai fazer, chamado ‘Casa Nova’, onde vamos entregar 80 mil unidades, em diferentes modalidades. E o governador pediu exatamente o que prefeito veio me trazer no ofício, que é o mapeamento de terreno que pode receber esse projeto”, disse o secretário.

O prefeito agradeceu o empenho quanto a solução dos problemas que afetam há anos a cidade e ainda sobre a sinalização positiva de que Pinheiral possa ser contemplada com novos projetos.

“Temos boas notícias para a nossa cidade, que é o compromisso assumido para finalização das obras e principalmente da iluminação pública nas casas do conjunto habitacional do Parque Maíra, que inclusive estão tendo as obras concluídas na gestão do governador Wilson Witzel. Conseguimos ainda a possibilidade de que a nossa cidade receba um projeto habitacional do Governo do Estado, o ‘Casa Nova’ e outro de sinalização turística. Além disso, reiteramos o pedido de asfalto para que possamos arrumar as ruas da nossa cidade”, disse o prefeito.